Pub

Operações estão a ocorrer numa área "com parte urbana e com uma zona de mato muito perto"

As autoridades estão este domingo à noite a fazer buscas na zona do bairro da Bósnia, em Casal de Cambra, Sintra, na sequência do alerta do desaparecimento de uma criança de dois anos, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com fonte do Comando Metropolitano da Lisboa da PSP, um casal reportou, perto das 18:00 de hoje, o desaparecimento do filho de dois anos no Bairro da Bósnia, na freguesia de Casal de Cambra.

Pelas 21:20, de acordo com a mesma fonte, a PSP, com a ajuda dos bombeiros, estava a efetuar buscas no local, uma área "com parte urbana e com uma zona de mato muito perto".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Correio da Manhã diz que a criança de dois anos estaria com os pais a ver uma habitação social para onde iriam. Estava, também, a ser acompanhada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Os pais dizem que estavam a conversar quando a criança, de repente, terá desaparecido. Deslocaram-se ao local com os três filhos, acrescenta o Jornal de Notícias.

A mãe tem 28 anos e o pai 41. De acordo com o mesmo jornal, o filho mais velho do casal, com uma idade na casa dos 5 anos, está também a ser ouvido pela Polícia Judiciária, que também se encontra no local com duas equipas: a de rapto e a de desaparecidos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.