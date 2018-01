Pub

Sinal do satélite IMAGE, que tinha sido lançado em 2000 para estudar a área invísivel em torno do planeta Terra, foi detetado por acaso.

O astrónomo amador canadiano Scott Tilley, 47 anos, encontrou sinais do satélite IMAGE, com o qual a NASA tinha perdido contacto há 12 anos, devolvendo esperança para que a agência norte-americana pudesse continuar a missão de compreender o área invísivel em torno do planeta Terra.

Segundo a NASA, que esta terça-feira confirmou que o sinal era realmente do satélite IMAGE, o astrónomo conseguiu entrar em contacto com o objeto no dia 20 e, em seguida, enviou os dados para análise. Apesar do tempo que passou desde que o contacto foi perdido, a agência adiante que o sistema de controlo central do aparelho continua a funcionar.

O aparelho, também conhecido como Magnetopause-to-Aurora Global Exploration, entrou em órbita a 25 de março de 2000 e foi desenvolvida para estudar a magnetosfera terrestre, trazendo as primeiras leituras sobre a presença de plasma nessa área, missão concluída com sucesso em 2002. A 18 de dezembro de 2005, a sonda deixou de estar em contacto com a base.