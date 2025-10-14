Intercidades perdeu uma carruagem no caminho entre Lisboa e Faro

O comboio Intercidades que fazia a ligação entre Lisboa e Faro na tarde de segunda-feira, 13 de outubro, perdeu uma carruagem devido à quebra do engate, avança o Público. Segundo este jornal, o incidente deu-se entre Grândola e Canal Caveira e resultou na imobilização do comboio.O Público explica que este tipo de situações não é perigosa, uma vez que a quebra de um engate provoca uma rotura na conduta geral de freio, o que leva a composição a parar imediatamente. Assim, aquilo que aconteceu neste caso foi que após a quebra do engate as composições pararam automaticamente, sendo necessário rebocá-las.Fonte oficial da CP disse à Antena 1 que os passageiros da carruagem que se soltou foram redistribuídos pelas restantes carruagens, tendo o comboio seguido depois viagem.De acordo com a mesma fonte, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários decidiu abrir uma análise preliminar para recolha de informação.