Exigência de nacionalidade pode estar a induzir em erro possíveis candidatos, que se auto-excluem dos concursos.
Exigência de nacionalidade pode estar a induzir em erro possíveis candidatos, que se auto-excluem dos concursos.
Sociedade

Inspeção da Saúde vai analisar requisito de nacionalidade exigido em concursos de recrutamento

A Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental inclui o requisito da nacionalidade em concursos de recrutamento de pessoal. Advogados concordam que “prática é ilegal”. Direção Executiva diz desconhecer situações, mas alerta que “cabe às ULS assegurar o cumprimento da legislação”. O DN contactou de novo a administração da ULSLO para saber se vai alterar esta prática, mas disseram-nos que não comentavam.
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