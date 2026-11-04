Carris Metropolitana diz que iria aumentar número de passageiros transportados para Lisboa com mais lugares para autocarros. FOTO: Direitos reservados

Sociedade Infraestruturas de Portugal analisa mais lugares para autocarros na Gare do Oriente Documento da Alsa Todi prevê ocupar atuais locais de parque por veículos que fazem ligações rodoviárias.