Infraestruturas de Portugal analisa mais lugares para autocarros na Gare do Oriente

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a analisar uma proposta da empresa Alsa Todi para aumentar a capacidade da Gare do Oriente de forma a ser possível transportar mais passageiros da zona de Setúbal para Lisboa.No documento enviado à IP, a que o DN teve acesso, o operador responsável pelo lote 4 da Carris Metropolitana defende que o “espaço de estacionamento/reserva serve atualmente para paragem prolongada/aguardo de cerca de 15 a 16 autocarros, o que limita a fluidez operacional”. E é esse espaço que a Alsa Todi quer ver aproveitado para as ligações rodoviárias, frisando que com a eliminação desse parqueamento será possível criar “10 lugares de acostagem ativa”.Questionada pelo DN, a empresa que gere a gare, projetada pelo arquiteto Santiago Calatrava e inaugurada para a Expo’98, confirmou que recebeu o documento adiantando que este “está em processo de análise técnica dentro do Grupo IP”.Do lado da Alsa Todi, o diretor-geral em Portugal, Juan Piña, defendeu ao DN que a proposta “poderá ser concretizada num curto espaço de tempo, sem necessidade de obras estruturais de grande dimensão”. Lembra que “o problema do esgotamento da capacidade da Gare do Oriente é uma realidade em crescendo” e que a Alsa Todi “entende que não se pode esperar mais e propõe uma solução que permite aumentar a capacidade da gare, criando mais cais de embarque e desembarque de passageiros”. Este operador, que avançou sozinho para a apresentação da proposta à Infraestruturas de Portugal, é responsável pelas ligações rodoviárias entre seis concelhos da margem sul - Setúbal, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo e Palmela -, com 800 conexões diárias (400 autocarros) e transportando diariamente, segundo diz, “mais de 31 mil passageiros”.Com este projeto, segundo o diretor-geral da Alsa Todi seria possível que “com uma rotação de autocarros a cada 15 minutos, na Gare do Oriente, conseguimos duplicar o número de passageiros e com uma rotação de 10 minutos poderemos triplicar”. Lembra ainda que a empresa fez um inquérito aos seus passageiros a que responderam cerca de 200, com 77% das respostas a serem sobre a necessidade de existirem “mais ligações diretas entre Setúbal e a Gare do Oriente”.Quem também recebeu a proposta de alteração dos fluxos de movimento na Gare foi a Câmara de Lisboa, responsável pelas áreas envolventes, mas questionada sobre o tema não respondeu até ao fecho desta edição..Fertagus garante à Câmara do Seixal: "Não há solução a curto prazo" para sobrelotação no comboio da ponte.Culpa da IP, muita procura e falta de carruagens: justificações da Fertagus para os dramas no comboio da Ponte