Carris Metropolitana diz que iria aumentar número de passageiros transportados para Lisboa com mais lugares para autocarros.
Carris Metropolitana diz que iria aumentar número de passageiros transportados para Lisboa com mais lugares para autocarros. FOTO: Direitos reservados
Sociedade

Infraestruturas de Portugal analisa mais lugares para autocarros na Gare do Oriente

Documento da Alsa Todi prevê ocupar atuais locais de parque por veículos que fazem ligações rodoviárias.
Carlos Ferro
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