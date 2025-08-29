Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Infarmed suspende venda de lotes do medicamento Sertralina Generis por impureza acima do limite aceitável
Infarmed suspende venda de lotes do medicamento Sertralina Generis por impureza acima do limite aceitável

Autoridade do medicamento ordena recolha imediata de várias unidades do antidepressivo, após deteção de defeito de qualidade.
Nuno Tibiriçá
O Infarmed ordenou esta sexta-feira, 29 de agosto, a suspensão imediata da comercialização de vários lotes do medicamento Sertralina Generis, nas dosagens de 50 mg e 100 mg. A medida foi tomada após a deteção de uma impureza acima do limite aceitável, segundo avançou a SIC.

A Generis Farmacêutica, responsável pelo medicamento, vai proceder à recolha voluntária dos lotes afetados. O defeito de qualidade foi confirmado pelo próprio fabricante.

Entre os lotes suspensos encontram-se lotes com prazos de validade entre setembro de 2025 e agosto de 2026. As entidades que ainda tenham estes lotes em stock devem devolvê-los de imediato. A venda, dispensa ou administração está proibida por determinação do Infarmed.

A autoridade do medicamento sublinha que os doentes que estejam a utilizar algum destes lotes não devem interromper o tratamento por conta própria. Devem, assim que possível, consultar o médico assistente para avaliar a necessidade de substituição por um medicamento alternativo.

A Sertralina é um antidepressivo prescrito no tratamento de perturbações como depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo.

Infarmed ordena retirada de sete lotes de Bisoprolol para tratamento de doenças cardíacas
