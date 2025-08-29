Infarmed suspende venda de lotes do medicamento Sertralina Generis por impureza acima do limite aceitável

O Infarmed ordenou esta sexta-feira, 29 de agosto, a suspensão imediata da comercialização de vários lotes do medicamento Sertralina Generis, nas dosagens de 50 mg e 100 mg. A medida foi tomada após a deteção de uma impureza acima do limite aceitável, segundo avançou a SIC.A Generis Farmacêutica, responsável pelo medicamento, vai proceder à recolha voluntária dos lotes afetados. O defeito de qualidade foi confirmado pelo próprio fabricante.Entre os lotes suspensos encontram-se lotes com prazos de validade entre setembro de 2025 e agosto de 2026. As entidades que ainda tenham estes lotes em stock devem devolvê-los de imediato. A venda, dispensa ou administração está proibida por determinação do Infarmed.A autoridade do medicamento sublinha que os doentes que estejam a utilizar algum destes lotes não devem interromper o tratamento por conta própria. Devem, assim que possível, consultar o médico assistente para avaliar a necessidade de substituição por um medicamento alternativo.A Sertralina é um antidepressivo prescrito no tratamento de perturbações como depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo..Infarmed ordena retirada de sete lotes de Bisoprolol para tratamento de doenças cardíacas