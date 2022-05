Infarmed ordena retirada do mercado de cosméticos das marcas Real Natura, Salon Line e Gota Dourada

A autoridade nacional do medicamento ordenou a suspensão imediata da comercialização e a retirada do mercado português de produtos cosméticos das marcas Real Natura, Salon Line e Gota Dourada por conterem um ingrediente proibido.

A ordem do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, esta quinta-feira divulgada no seu portal, foi emitida na quarta-feira e visa produtos para o cabelo, como cremes e champôs, comercializados pela empresa Pluricosmética S.A.

Os produtos contêm 'Butylphenyl methylpropional', um composto químico aromático considerado cancerígeno e cujo uso em cosméticos foi proibido na União Europeia em março.

A determinação do Infarmed, que resultou de uma ação de fiscalização, refere que "as entidades que disponham destes produtos não os podem disponibilizar", tal como os consumidores que os tenham não devem utilizá-los.