INEM: helicópteros da Gulf Med chegam às mil horas de voo em 639 missões

Os helicópteros da Gulf Med, ao serviço do INEM desde julho de 2025, atingiram hoje mil horas de voo no âmbito do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica. Foi durante a 639.ª missão, realizada pela aeronave sediada em Loulé. Em comunicado, a Gulf Med Aviation Services, responsável pelo helitransporte de emergência médica, refere que a milésima hora de voo foi alcançada às 10:20 no âmbito de uma missão realizada pelo helicóptero sediado em Loulé, que transportou um doente com 49 anos de Alcoutim para o Hospital de Faro, onde a aeronave aterrou pelas 11:07.Desde 01 de julho de 2025, quando a Gulf Med iniciou operações em Portugal ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os quatro helicópteros Airbus H145 realizaram 639 missões e transportaram 387 doentes.Citado em comunicado, o presidente executivo (CEO) da Gulf Med, Simon J. Camilleri, sublinha que as mil horas de voo atingidas hoje “resultam de um compromisso genuíno para com este serviço, de equipas empenhadas e bem preparadas tecnicamente e, também, da utilização de aeronaves modernas e especialmente concebidas para com este tipo de missão”..Todas as seis ambulâncias de emergência médica do Algarve estão paradas por falta de meios.OE2026. Melo anuncia aquisição para Força Aérea de quatro helicópteros para emergência médica