INEM está a "apurar as circunstâncias" da morte de uma jovem de 20 anos em Vila Real

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou esta sexta-feira, 26 de junho, que está a apurar as circunstâncias em que uma jovem de 20 anos morreu, em Vila Real.O organismo recebeu na quinta-feira, às 12:58, um alerta no Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para uma mulher com queixas de dispneia (dificuldade respiratória). Foi acionada a ambulância dos bombeiros voluntários de Santa Marta de Penaguião, por ser o meio disponível mais próximo, uma vez que os meios de emergência médica mais próximos se encontrarem empenhados noutras ocorrências, segundo explicou à Lusa fonte do INEM.“Após informação transmitida pela equipa local de que a vítima se encontrava em paragem cardiorrespiratória, foi acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Real”, acrescentou o INEM. No entanto, "no momento em que iniciava a deslocação, a equipa comunicou ao CODU a inoperacionalidade da viatura, tendo essa informação sido de imediato transmitida à equipa no local, que prosseguiu a assistência à vítima, realizando manobras de Suporte Básico de Vida com recurso a Desfibrilhador Automático Externo", referiu ainda a fonte.O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, disse à Lusa que o organismo recebeu uma denúncia sobre esta ocorrência na quinta-feira e que a VMER "estava inoperacional com um problema na chave da viatura que não era reconhecida".