Rasto de destruição em Leiria devido ao mau tempo
Rasto de destruição em Leiria devido ao mau tempo Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Região Centro: Indemnizações devido ao mau tempo aproximam-se dos 24 milhões de euros

CCDR do Centro anuncia ritmo acelerado de pagamentos por danos em habitações desde o epicentro de 28 de janeiro, já com 9.240 de um total de 25.728 candidaturas avaliadas.
Nuno Braga
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A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro anunciou, esta sexta-feira, que já foram pagos perto de 24 milhões de euros em indemnizações por danos em habitações provocados pela tempestade Kristin e por outras intempéries.

Até 31 de maio, a CCDR contabilizou 6.237 candidaturas com indemnizações pagas, num total de 23,7 mil milhões de euros.

Foram apresentadas 25.728 candidaturas na região, das quais 9.240 (35,9%) já foram decididas. Há 14.168 processos em análise em 73 municípios e 2.320 pendentes na própria CCDR.

O presidente da CCDR Centro, José Ribau Esteves, destacou o “empenho da equipa de trabalho institucional” e sublinhou a rapidez do processo desde a data dos danos (epicentro em 28 de janeiro) até à disponibilização de verbas e pagamentos.

Dos 73 municípios com candidaturas, oito já tiveram todas as solicitações decididas e dez têm mais de 90% das candidaturas resolvidas. Em sentido contrário, 24 municípios têm menos de 25% das candidaturas decididas.

Leiria é o município com mais pedidos (10.808), com 3.721 decisões (34,4%). Seguem‑se Marinha Grande (3.365 apresentadas, 243 decididas), Pombal (2.482/1.318), Sertã (972/373), Ansião (878/475) e Coimbra (647/110). Estes seis concelhos somam 19.152 candidaturas — 74,4% do total regional — e representam 6.240 (67,5%) das decisões já tomadas.

Ribau Esteves recordou que junho foi definido como o mês limite para concluir o processo e anunciou que a CCDR publicará novas atualizações com dados de 10 e 20 de junho.

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