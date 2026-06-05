Região Centro: Indemnizações devido ao mau tempo aproximam-se dos 24 milhões de euros

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro anunciou, esta sexta-feira, que já foram pagos perto de 24 milhões de euros em indemnizações por danos em habitações provocados pela tempestade Kristin e por outras intempéries. Até 31 de maio, a CCDR contabilizou 6.237 candidaturas com indemnizações pagas, num total de 23,7 mil milhões de euros.Foram apresentadas 25.728 candidaturas na região, das quais 9.240 (35,9%) já foram decididas. Há 14.168 processos em análise em 73 municípios e 2.320 pendentes na própria CCDR. O presidente da CCDR Centro, José Ribau Esteves, destacou o “empenho da equipa de trabalho institucional” e sublinhou a rapidez do processo desde a data dos danos (epicentro em 28 de janeiro) até à disponibilização de verbas e pagamentos.Dos 73 municípios com candidaturas, oito já tiveram todas as solicitações decididas e dez têm mais de 90% das candidaturas resolvidas. Em sentido contrário, 24 municípios têm menos de 25% das candidaturas decididas.Leiria é o município com mais pedidos (10.808), com 3.721 decisões (34,4%). Seguem‑se Marinha Grande (3.365 apresentadas, 243 decididas), Pombal (2.482/1.318), Sertã (972/373), Ansião (878/475) e Coimbra (647/110). Estes seis concelhos somam 19.152 candidaturas — 74,4% do total regional — e representam 6.240 (67,5%) das decisões já tomadas.Ribau Esteves recordou que junho foi definido como o mês limite para concluir o processo e anunciou que a CCDR publicará novas atualizações com dados de 10 e 20 de junho..Tempestades: 40% das candidaturas a apoio à recuperação de casas estão resolvidas, diz ministro