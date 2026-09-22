Incêndios: Urbanização evacuada e Estrada Nacional 105 cortada em Santo Tirso

A urbanização do Vale do Pisão, em Santo Tirso, foi evacuada pelas 16:37, à mesma hora a que foi cortada a Estrada Nacional 105, na sequência do incêndio que lavra no concelho, revelou à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 18:04 estavam no terreno 153 operacionais, apoiados por 44 viaturas e cinco meios aéreos.

O fogo, que no início chegou a ter no combate sete meios aéreos, prosseguia, à mesma hora, com duas frentes ativas.

O alerta foi dado pelas 15:08, revelou fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

A fonte da proteção civil acrescentou não haver registo de feridos nem habitações em perigo.