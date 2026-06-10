Incêndio Odemira mobiliza mais de 160 bombeiros

Cerca de 160 operacionais estão a combater um incêndio no concelho de Odemira, distrito de Bejo. O fogo começou perto do meio-dia numa zona de mato e já está perto de uma zona residencial da localidade, avança a agência Lusa. Os bombeiros, de várias unidades operacionais, são apoiados por cinco meios aéreos e 48 veículos que foram mobilizados para o combate. O comandante dos bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, disse à Lusa que as chamas estão próximas de algumas casas, sem maiores detalhes.De acordo com o site da Proteção Civil, esta é a ocorrência "mais significativa" em andamento no país. Outro incêndio que mobiliza um meio aéreo e dezenas de profissionais ocorre em Silves, no Algarve. Na região de Leiria, um incêndio está ativo, combatido por 30 bombeiros, um meio aéreo e seis veículos terrestres..O calor está de volta. Temperaturas sobem até aos 40 graus nos próximos dias.Ex-MAI Maria Lúcia Amaral admite: incêndios e tempestadas foram "acontecimentos que me escaparam"