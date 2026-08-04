Incêndio obriga ao corte do IP2 em Castro Verde

O troço do Itinerário Principal 2 (IP2) junto à povoação de Entradas, no concelho de Castro Verde, está cortado ao trânsito devido a um incêndio que deflagrou hoje à tarde numa área agrícola, informou a Proteção Civil.Em declarações à agência Lusa, o segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo, José Horta, explicou que a via foi cortada ao trânsito por uma das frente do fogo estar a progredir em direção ao IP2.Segundo o responsável, o incêndio, para o qual foi dado alerta às 15:39, eclodiu numa área agrícola do Monte do Paraíso. Às 17:00, o combate às chamas mobilizava um total de 106 operacionais, apoiado por 35 veículos e dois aviões médios.“O incêndio está a evoluir com grande intensidade devido ao pasto fino e ao vento”, realçou o segundo comandante, salientando que estão ativas duas frentes, a que progride em direção ao IP2 e outra que se dirige para Albernoa, já no concelho de Beja.José Horta referiu que, para já, não há casas em perigo, assinalando que os bombeiros estão a tentar impedir que o fogo chegue perto de um aglomerado de animais em cerca..PS exige ao Governo calendário para executar recomendações da comissão sobre incêndios de 2025."Incêndios de sexta geração". Especialista alerta para fogos tão intensos que nem os meios aéreos os conseguem travar