Incêndio num empreendimento de luxo em construção em Troia

O empreendimento turístico Na Praia, situado na península de Troia, está a ser consumido por chamas. O projeto resulta de uma parceria de José António Uva com Sandra Ortegada empresária espanhola Sandra Ortega, herdeira da Inditex.O alerta para o incêndio foi dado pelas 4h40 e a meio da tarde deste domingo, 8 de março, as chamas ainda lavram no empreendimento turístico, cuja abertura estava prevista para 1 de junho. No entanto, o promotor do projeto já adiantou que a abertura terá de ser adiada.A Polícia Judiciária esteve no local durante a manhã para realizar perícias no sentido de apurar as causas do incêndio.As chamas afetaram "alguns quartos" situados na parte central do hotel que se encontrava "na fase final de acabamentos", segundo divulgou o promotor do projeto."O hotel Na Praia ficou parcialmente afetado na sequência do incêndio que deflagrou esta madrugada, não causando quaisquer vítimas", disse José António Uva, citado num comunicado enviado à Lusa.De acordo com o empresário, "apenas um edifício do hotel ficou parcialmente afetado", numa extensão de 50 metros.O Na Praia deverá ter 113 quartos, 45 suites, cinco villas e 63 bungallows e disponibilizará quatro restaurantes.