Incêndio em Valongo. Quatro feridos, entre os quais dois bombeiros, um com gravidade, e casas em risco

Quatro pessoas ficaram feridas, entre as quais dois bombeiros e um deles com gravidade, na sequência do fogo que deflagrou na manhã desta segunda-feira, 17 de agosto, em Sobrado, no concelho de Valongo, onde há habitações em risco, disse à Lusa fonte da autarquia local.

De acordo com a mesma fonte, os dois civis e os dois bombeiros que ficaram feridos foram transportados para uma unidade hospitalar.

Pelas 18h30, o fogo estava a aproximar-se de habitações, colocando-as em risco, mas fonte da Câmara de Valongo garantiu que a situação estava a ser acautelada.