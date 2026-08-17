Incêndio em Valongo. Quatro feridos, entre os quais dois bombeiros, um com gravidade, e casas em risco
Quatro pessoas ficaram feridas, entre as quais dois bombeiros e um deles com gravidade, na sequência do fogo que deflagrou na manhã desta segunda-feira, 17 de agosto, em Sobrado, no concelho de Valongo, onde há habitações em risco, disse à Lusa fonte da autarquia local.
De acordo com a mesma fonte, os dois civis e os dois bombeiros que ficaram feridos foram transportados para uma unidade hospitalar.
Pelas 18h30, o fogo estava a aproximar-se de habitações, colocando-as em risco, mas fonte da Câmara de Valongo garantiu que a situação estava a ser acautelada.
Um troço da Estrada Nacional 209 (que liga o Porto a Lousada) está, desde as 16h30, cortado junto ao sítio do Penido e a autarquia já procedeu ao corte de mais estradas municipais.
De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 18h45, encontravam-se no combate às chamas 178 operacionais, apoiados por 57 meios terrestres.
O alerta para o incêndio que lavra em mato foi dado por volta das 10h00.