Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incêndio em prédio de oito pisos no concelho de Alenquer faz um morto
Maria João Gala / global Imagens (Arquivo)
Sociedade

Incêndio em prédio de oito pisos no concelho de Alenquer faz um morto

Edifício foi evacuado “na totalidade”, foram assistidas 14 pessoas, sendo que quatro foram transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira, 19 de janeiro, num apartamento de um edifício habitacional de oito pisos no Carregado, Alenquer, distrito de Lisboa, provocou um morto e quatro feridos, de acordo com fonte da proteção civil.

Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional do Oeste da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), disse, pelas 09:45, que ainda decorriam “trabalhos no local”, avançando que o incêndio provocou a morte de um homem, de 45 anos.

“Ainda estão a decorrer trabalhos no local. Estão envolvidos 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, entre bombeiros de Alenquer e Castanheira do Ribatejo, GNR e VMER do hospital de Vila Franca de Xira”, precisou a fonte.

Segundo a mesma fonte, o edifício foi evacuado “na totalidade”, tendo sido assistidas 14 pessoas, “que estão a ser avaliadas pela equipa pré-hospitalar”, e quatro transportadas para o Hospital de Vila Franca de Xira. Entre os feridos levados para a unidade hospitalar está a mãe da vítima mortal, que se encontra em estado grave, segundo a CNN Portugal.

O alerta para o incêndio foi recebido pelas 07:50 e o fogo começou num apartamento do segundo andar do edifício com oito pisos, na União de Freguesias de Carregado e Cadafais, Alenquer, distrito de Lisboa.

incêndio
Alenquer

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt