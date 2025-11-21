Incêndio em prédio de Mira Sintra faz um morto e 12 feridos, dois são agentes da PSP

Uma pessoa morreu num incêndio que deflagrou na madrugada desta sexta-feira, 21 de novembro, em Mira Sintra. Outras 12 ficaram feridas, tendo cinco sido transportadas para o hospital, a maioria por inalação de fumos. Dois agentes da PSP estão entre os feridos que necessitaram de assistência hospitalar. Foi necessário retirar mais de 20 pessoas do edifício, de acordo com os bombeiros. O alerta para o incêndio no concelho de Sintra, que ficou confinado ao 8.º andar, foi dado às 03:53.À chegada ao local, os bombeiros depararam-se com "um incêndio que estava a desenvolver com grande intensidade no oitavo piso". "Tínhamos a indicação de ter uma pessoa confinada na habitação, o que posteriormente se veio a verificar", disse o comandante João Raminhos, dos bombeiros de Agualva-Cacém, referindo-se à vítima mortal.Devido a este incêndio, 23 pessoas tiveram de ser retiradas do edifício, sendo que cinco foram transportadas para o hospital Amadora-Sintra e sete foram assistidas no local, referiu o responsável aos jornalistas.Dois agentes da PSP estão entre os feridos que precisaram de assistência hospitalar, acrescentou.O incêndio deflagrou num quarto, tendo a habitação ficado "completamente destruída", referiu o comandante João Raminhos. Ainda não são conhecidas as causas deste incêndio.As autoridades encontram-se a verificar o estado do edifício, segundo fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.No local estiveram 31 operacionais dos bombeiros do Cacém, Queluz e Algueirão. Também o Instituto Nacional de Emergência Médica e 20 elementos da PSP deslocaram-se para o local da ocorrência.