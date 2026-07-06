Incêndio em loja de roupa em Carnaxide não fez vítimas e está em rescaldo

O incêndio que deflagrou hoje de madrugada numa loja de roupa em Carnaxide, concelho de Oeiras, sem causar vítimas, entrou às 09:29 em fase de rescaldo, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa. De acordo com a fonte, o alerta para o incêndio, que deflagrou na loja de roupa, localizada na Rua Ernesto da Silva, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi dado às 05:09.A mesma fonte disse que são para já desconhecidas as causas do incêndio na loja com dois pisos que está situada perto de um posto de combustível. O incêndio ficou confinado à loja, não se propagando a outros edifícios da zona. Às 10:30 estavam no local 54 operacionais, de várias corporações de bombeiros, com o apoio de 22 veículos..Detido homem suspeito de provocar incêndio no bairro das Galinheiras em Lisboa.Após incêndio, café brasileiro Matuta cria vaquinha para reconstruir espaço em Lisboa; saiba como participar