Para já desconhecidas as causas do incêndio na loja
Para já desconhecidas as causas do incêndio na loja Foto: Tiago Petinga / Lusa
Sociedade

Incêndio em loja de roupa em Carnaxide não fez vítimas e está em rescaldo

O incêndio ficou confinado à loja, não se propagando a outros edifícios da zona.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O incêndio que deflagrou hoje de madrugada numa loja de roupa em Carnaxide, concelho de Oeiras, sem causar vítimas, entrou às 09:29 em fase de rescaldo, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa. De acordo com a fonte, o alerta para o incêndio, que deflagrou na loja de roupa, localizada na Rua Ernesto da Silva, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, foi dado às 05:09.

A mesma fonte disse que são para já desconhecidas as causas do incêndio na loja com dois pisos que está situada perto de um posto de combustível. O incêndio ficou confinado à loja, não se propagando a outros edifícios da zona. Às 10:30 estavam no local 54 operacionais, de várias corporações de bombeiros, com o apoio de 22 veículos.

Para já desconhecidas as causas do incêndio na loja
Detido homem suspeito de provocar incêndio no bairro das Galinheiras em Lisboa
Para já desconhecidas as causas do incêndio na loja
Após incêndio, café brasileiro Matuta cria vaquinha para reconstruir espaço em Lisboa; saiba como participar
incêndio
Bombeiros
fogo
Carnaxide
Diário de Notícias
www.dn.pt