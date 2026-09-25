Sociedade
Incêndio em jardim-escola de Castelo Branco obriga à retirada de 195 crianças e adultos
O incêndio está a ser combatido e não há, para já, registo de qualquer vítima.
Um incêndio numa caldeira do Jardim-Escola João de Deus, em Castelo Branco, obrigou à retirada de cerca de 195 crianças e adultos na manhã desta sexta-feira, 25 de setembro, informou a Proteção Civil.
O alerta para o incêndio que teve origem numa caldeira ocorreu às 10:13 e obrigou à evacuação do edifício onde funciona o jardim-escola, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Beira Baixa.
"O incêndio está a ser combatido e não há, para já, registo de qualquer vítima. Foram retiradas do local cerca de 195 crianças e adultos”, referiu a fonte.
No local, a combater as chamas estão os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a PSP, num total de 20 operacionais apoiados por sete viaturas.