Incêndio de Arganil e Vila Nova de Poiares dominado e em fase de resolução

O incêndio que lavrou ontem em Arganil e Vila Nova de Poiares, no centro do país, está em fase de resolução e mobiliza nesta altura 438 operacionais, 138 carros de bombeiros e dois meios aéreos. Durante a madrugada chegaram a estar perto de 900 bombeiros a combater o incêndio.

O fogo teve início ontem, 19 de setembro, às 13h35, em três frentes. Dois dos fogos começaram perto de Sabouga, em Vila Nova de Poiares, e outro em Murganheira, Pombeiro da Beira, no concelho de Arganil.

Ontem à noite, o Comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra dizia à Lusa que a prioridade era proteger as populações de três aldeias "na junção de Arganil e Góis, concelhos do distrito de Coimbra”, referindo-se a Chapinheira, Arroças e Vila Nova de Ceira.

O vice-presidente da Câmara de Góis, Nuno Bandeira, disse à Lusa que chegaram a ser retiradas seis pessoas de três localidades, por precaução, mas já retornaram a casa.

Três bombeiros ficaram feridos no combate a este incêndio, entre eles o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arganil. À Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, disse que o comandante e também coordenador da proteção civil municipal “foi apanhado por um veículo em manobras, o pequeno embate provocou a queda e, ao cair, magoou-se no braço”. “Foi transportado para o hospital, aparentemente é um ferido ligeiro”, acrescentou.

Os outros dois bombeiros sofreram também ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.