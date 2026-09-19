Incêndios de Arganil e Vila Nova de Poiares juntaram-se e colocaram em perigo aldeia de Sabouga

Dois incêndios que deflagraram este sábado, 19 de setembro nos concelhos de Arganil e Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, acabaram por se juntar durante esta tarde, colocando em perigo algumas habitações e obrigando ao reforço do dispositivo de combate.

A aldeia de Sabouga chegou a estar em risco devido à aproximação das chamas, admitiu à agência Lusa o comandante do Comando Sub-regional da Região de Coimbra, Carlos Tavares: "Neste momento, temos algumas aldeias em risco, com o incêndio a bater, e uma delas é Sabouga". Ao longo da tarde, a evolução dos incêndios obrigou as autoridades a acompanhar de perto a situação nas aldeias mais próximas, mas o perigo terá entretanto diminuído, segundo a Proteção Civil.

O fogo que atingiu Vila Nova de Poiares teve alerta às 13h41, na zona de Lavegadas, freguesia de Sabouga.

Em Arganil, o alerta foi dado também ao início da tarde, na localidade de Pombeiro da Beira, freguesia de Murganheira.

No total, o combate às chamas naquela zona envolve mais de 600 bombeiros, 200 viaturas e 12 meios aéreos, segundo dados disponibilizados na página da ANEPC.

Bombeiro ferido durante combate

A operação em Vila Nova de Poiares ficou também marcada pelo ferimento de um bombeiro. Segundo a CNN, o operacional foi atropelado pela própria viatura enquanto participava no combate às chamas.

O bombeiro sofreu uma fratura e foi encaminhado para o Hospital Universitário de Coimbra.

Quatro bombeiros feridos em Coruche



Entretanto, no distrito de Santarém, quatro bombeiros ficaram feridos no despiste do camião de socorro em que seguiam na zona de Coruche.

O acidente aconteceu quando uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Canha regressava de uma ocorrência de incêndio florestal.

Um dos bombeiros sofreu ferimentos graves e foi transportado de helicóptero para uma unidade hospitalar.

Com Lusa