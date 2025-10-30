Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Incidência do cancro do pâncreas cresce mas investigação já permite curas iniciais
Incidência do cancro do pâncreas cresce mas investigação já permite curas iniciais

Pode vir a tornar-se na segunda causa de morte por cancro nos países industrializados dentro de cerca de 10 anos, segundo avançou o diretor da Unidade de Cancro Digestivo na Fundação Champalimaud.
O oncologista da Fundação Champalimaud Carlos Carvalho alertou esta quinta-feira, 30 de outubro, que a incidência do cancro do pâncreas cresce nos países industrializados, com um aumento entre adultos, referindo que os avanços na investigação já permitem curas em casos iniciais.

Em declarações à Lusa, o diretor da Unidade de Cancro Digestivo na Fundação Champalimaud explicou que o cancro do pâncreas tem aumentado cerca de 1% ao ano na população geral, mas entre adultos dos 40 aos 55 anos, o crescimento anual varia entre 4% e 7%.

“Parece um número baixo, mas é um número significativo. Pode vir a tornar-se, segundo algumas previsões, na segunda causa de morte por cancro nos países industrializados dentro de cerca de 10 anos”, disse, no âmbito da 2.ª Conferência Internacional sobre o Cancro do Pâncreas que se realiza na Fundação Champalimaud, em Lisboa, até sábado.

Embora fatores como tabaco, álcool e diabetes sejam conhecidos, o médico destacou a obesidade como variável mais marcante.

“Aquilo que varia de todos estes fatores de uma forma mais clara é claramente a obesidade. Não podemos dizer qual é a razão, porque os estudos que permitem saber exatamente quais são os mecanismos para este aumento de risco são estudos difíceis, implicam muitos anos, mas (…) aquilo que mudou foi a obesidade. Se é o fator determinante ou não, não podemos ter a certeza, mas é preciso ter em atenção”, realçou.

De acordo com Carlos Carvalho, apesar da elevada mortalidade, os avanços na investigação e tratamento do cancro do pâncreas já permitem curas em casos iniciais, ressalvando que a Fundação Champalimaud tem reforçado esforços para combater um dos tumores mais resistentes e agressivos.

“O cancro do pâncreas é um dos tumores mais difíceis em vários aspetos. Muitas vezes, aparece diagnosticado já numa forma muito avançada já com metástases. Infelizmente, a cirurgia raramente é possível", diz.

Mesmo nos casos iniciais, a evolução rápida e a resistência aos tratamentos convencionais tornam o prognóstico desafiante.

“Ainda não temos resultados como gostaríamos, mas por todo o mundo começam a surgir alguns medicamentos que são potencialmente muito úteis. (…) Os avanços existem e hoje já é possível que um doente que tem um diagnóstico de um tumor do pâncreas numa fase mais inicial e que consegue fazer quimioterapia e cirurgia. Já há uma expectativa de que um terço ou metade destes doentes, possa ficar curado”, sublinhou.

Carlos Carvalho vincou que o número de doentes tratados com maior eficácia “é cada vez maior”.

O oncologista reforçou a importância da evolução dos tratamentos contra o cancro do pâncreas, lembrando que modificar comportamentos associados a fatores de risco como obesidade, tabaco e álcool continua a ser um desafio.

“Essa mudança é desejável. É muito importante falar nela, mas é difícil, porque não depende só da vontade. Depende do investimento, da mudança de hábitos, que não é fácil de obter”, precisou.

O especialista lamentou ainda a inexistência de rastreios eficazes para o cancro do pâncreas, considerando que os métodos atuais não são rentáveis nem suficientemente precisos para rastrear a população.

Acreditando que mudanças importantes podem surgir nos próximos anos, Carlos Carvalho disse que a esperança reside na genética molecular.

“Essas mudanças têm a ver com a possibilidade de tentar encontrar no sangue fragmentos do DNA dos tumores, que permitam fazer um diagnóstico mais precoce, sobretudo nas populações, nos grupos da população, onde o risco é maior”, como familiares diretos ou portadores de alterações genéticas conhecidas, observou.

