Técnicos de emergência estiveram em greve de 30 de outubro a 4 de novembro.
Técnicos de emergência estiveram em greve de 30 de outubro a 4 de novembro.
Sociedade

IL admite chamar mais intervenientes à CPI ao INEM se nova documentação “levantar mais questões”

No dia em que ministério assume ter havido um “engano” no reencaminhamento do e-mail de pré-aviso de greve do STEPH, em outubro de 2024, após o DN ter acesso ao registo de circulação deste, a Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou por unanimidade nova audição do então presidente do INEM e um pedido de acesso à “pegada digital” deste e-mail.
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