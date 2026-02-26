Centros de referência também se queixa de falta de investimento.
IGAS pediu a ULS do Norte explicações sobre listas de espera em cardiologia e eventuais mortes

Inspetor-geral confirma ao DN que solicitou explicações à administração da ULS Santo António para decidir se abre ou não ação inspetiva. Ao fim de uma semana, diretores de serviço que enviaram carta à ministra continuam sem resposta e três diretores de centros de referência lançaram também uma carta para dizerem que problemas resultam da “falta de investimento”. Sociedade de Cardiologia apela a “solução urgente” em que “todos sejam ouvidos”.
