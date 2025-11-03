Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
IGAS investiga transporte de bebé em estado crítico de Faro para Lisboa
Sociedade

IGAS investiga transporte de bebé em estado crítico de Faro para Lisboa

O transporte foi feito de ambulância por alegadamente o helicóptero do INEM não estar em condições para o transporte.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) instaurou esta segunda-feira, 3 de novembro, um processo de esclarecimento sobre o transporte de um bebé em estado crítico desde o Hospital de Faro até ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, de ambulância.

Em comunicado, a IGAS acrescenta que, no âmbito deste processo, pediu ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e à Unidade Local de Saúde do Algarve para se pronunciarem sobre o caso.

O pedido da IGAS surge depois de um bebé em estado grave ter sido transportado, no sábado, de Faro para Lisboa de ambulância por, segundo a CNN Portugal, o helicóptero do INEM não estar em condições para o transporte.

De acordo com a CNN, o bebé nasceu com uma hemorragia cerebral congénita no Hospital de Portimão, na sexta-feira, tendo sido transportado de urgência para o Hospital de Faro com uma referência para neurocirurgia, mas face à gravidade da situação teve de ser encaminhado para Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

Segundo alguns órgãos de comunicação social, a equipa médica pediu ao INEM para que o bebé fosse helitransportado para Lisboa, mas o helicóptero estacionado em Loulé não tinha condições para cumprir o transporte.

Numa nota enviada às redações, o INEM esclareceu que o bebé não poderia ser transportado pelos helicópteros das bases, Évora ou Loulé, “devido às condições meteorológicas adversas”.

“O INEM assegurou a resposta por via terrestre, através da Ambulância de Transporte Inter-hospitalar Pediátrico, garantindo o transporte e o acompanhamento médico ao bebé com a máxima segurança”, garante ainda o instituto.

Vários órgãos de comunicação social indicam que a aeronave do INEM estava inoperacional no sábado.

IGAS investiga transporte de bebé em estado crítico de Faro para Lisboa
Ministra aceita demissão do presidente do Conselho de Administração da ULS Amadora-Sintra
INEM
SNS
IGAS
Helicóptero do INEM

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt