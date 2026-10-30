I3N e Departamento de Português de Universidade de Pequim vencem prémio Fundação Jorge Álvares

O Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação (i3N) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e o Departamento de Português da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim venceram o Prémio Fundação Jorge Álvares – General Vasco Rocha Vieira – Amizade Portugal-China.

O galardão, instituído pela Fundação Jorge Álvares em homenagem ao General Vasco Rocha Vieira, seu fundador, primeiro Presidente e Curador, visa reconhecer e incentivar iniciativas que contribuam para o aprofundamento das relações entre Portugal e a China, através de Macau, e para o reforço dos laços entre as comunidades portuguesa, chinesa e macaense.

O prémio contempla duas categorias alternadas: Instituições, nos anos pares, e Trabalhos de Investigação, nos anos ímpares.

Nesse âmbito, a organização salienta que o i3N "tem vindo a desempenhar um papel determinante no reforço da cooperação científica e tecnológica entre Portugal, Macau e a China Continental". "Desta cooperação, entre muitas outras ações dignas de realce, resultou, desde 2024, o número extraordinário de 78 publicações científicas conjuntas entre investigadores portugueses e chineses, incluindo investigadores de Macau", pode ler-se numa nota enviada às redações.

O Departamento de Português da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, por seu lado, tem vindo a afirmar-se, "desde a sua criação em 1960, como uma plataforma educativa que objetivamente promove o intercâmbio humano e cultural entre a China, Portugal e o que podemos chamar o mundo de língua portuguesa". "Mais do que simplesmente uma unidade de ensino de línguas, o DP-UEEP constitui-se como uma importante plataforma de intercâmbio sino-português que liga universidades da China continental, universidades portuguesas, instituições de Macau, jovens dos países de língua portuguesa, organismos públicos e entidades empresariais", indica a nota.

À primeira edição do Prémio concorreram 24 entidades sedeadas em Portugal, na China continental e em Macau entre instituições que operam nos domínios da educação, da ciência e tecnologia, as também da cultura, da economia e da medicina.

A cerimónia formal de entrega dos Prémios vai decorrer no dia 10 de dezembro, pelas 17h00, nas instalações da Fundação do Casal de S. Bernardo, Alcainça, Mafra.

Já a edição de 2027 do prémio, que será dedicada à categoria Trabalhos de Investigação, terá como tema “Da assinatura da Declaração Conjunta à transferência da Administração Portuguesa de Macau”. O período de candidaturas e as respetivas condições serão anunciados no final deste ano.