Hospital de Santa Maria e INEM vão partilhar profissionais de saúde

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e o INEM vão partilhar profissionais de saúde, ao abrigo do primeiro protocolo do género, assinado esta sexta-feira, 30 de outubro, dia em que o instituto apresentou as primeiras viaturas recebidas para renovar a frota.

Na ocasião foi ainda anunciada a abertura de uma base de ambulância de Suporte Básico de Vida no hospital de Santa Maria.

Na cerimónia, o presidente da Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Carlos Martins, anunciou igualmente a abertura de uma base de ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) em Mafra, na segunda-feira.