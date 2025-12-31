Hospital de Loures lidera tempos de espera com três horas para casos urgentes

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, tem atualmente o mais longo tempo de espera para doentes urgentes, com três horas, enquanto o Hospital Amadora-Sintra conseguiu reduzir para cerca de duas horas, segundo informação do Serviço Nacional de Saúde.De acordo com a informação disponível no 'site' do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sobre os tempos médios de espera nas urgências hospitalares, por volta das 13:40, o Hospital Beatriz Ângelo tinha 25 utentes à espera para serem observados e o tempo médio de espera para os casos urgentes estava nas três horas.Já o Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), que ainda na terça-feira de manhã estava com tempos de espera de 16 horas para os doentes urgentes, regista um tempo médio de espera para primeira observação de 02:15 para os casos urgentes.Em Lisboa, o Hospital de Santa Maria, o maior hospital do país, a estimativa é de 56 minutos para doentes urgentes, registando-se 10 utentes à espera de primeira observação, entre 22 pessoas nas urgências.A norte, no Hospital de São João, no Porto, o tempo de espera para primeira observação para os doentes urgentes é de 02:08, havendo 30 pessoas com pulseira amarela, num total de 41 utentes nas urgências.Segundo o 'site' do SNS, há 695 utentes nas urgências hospitalares à espera de uma primeira observação, e os tempos médios de espera oscilam entre quase cinco horas para os casos não urgentes (pulseira azul), 01:49 para os casos pouco urgentes (pulseira verde), 01:22 para os casos urgentes (pulseira amarela) e 31 minutos para os casos muito urgentes (pulseira laranja).Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada..Doentes urgentes esperam mais de 16 horas para primeira observação no Amadora-Sintra.Hospital Amadora-Sintra de novo sem capacidade de resposta: doentes urgentes com espera de quase 12 horas