Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hospital de Loures inicia consultas de obstetrícia realizadas só por enfermeiros
Sociedade

Hospital de Loures inicia consultas de obstetrícia realizadas só por enfermeiros

O objetivo desta medida é reduzir os tempos de espera e garantir um acompanhamento próximo às grávidas de baixo risco.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, iniciou esta quarta-feira, 1 de outubro, consultas de acompanhamento de grávidas de baixo risco realizadas por enfermeiros especialistas. O objetivo desta medida é reduzir os tempos de espera e, ao mesmo tempo, "garantir um acompanhamento próximo e seguro às grávidas".

Em comunicado, a ULS Loures-Odivelas refere que esta solução vai permitir ainda que "os médicos obstetras se dediquem a situações de maior complexidade".

Citada na nota divulgada esta quarta-feira, Sandra Cota-Pereira, enfermeira diretora da ULS, referiu que este é "um marco importante para a enfermagem em obstetrícia, que cumpre assim o âmbito da sua competência e assegura o melhor acesso às grávidas", acrescentando que os enfermeiros "acompanham a gravidez de baixo risco até ao agendamento do parto, à semelhança do que esta ULS já proporciona também no Espaço Saúde da Mulher e da Criança, nos cuidados de saúde primários".

grávidas
Enfermeiros
Hospital de Loures
obstetrícia

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt