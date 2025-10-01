Hospital de Loures inicia consultas de obstetrícia realizadas só por enfermeiros

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, iniciou esta quarta-feira, 1 de outubro, consultas de acompanhamento de grávidas de baixo risco realizadas por enfermeiros especialistas. O objetivo desta medida é reduzir os tempos de espera e, ao mesmo tempo, "garantir um acompanhamento próximo e seguro às grávidas".Em comunicado, a ULS Loures-Odivelas refere que esta solução vai permitir ainda que "os médicos obstetras se dediquem a situações de maior complexidade".Citada na nota divulgada esta quarta-feira, Sandra Cota-Pereira, enfermeira diretora da ULS, referiu que este é "um marco importante para a enfermagem em obstetrícia, que cumpre assim o âmbito da sua competência e assegura o melhor acesso às grávidas", acrescentando que os enfermeiros "acompanham a gravidez de baixo risco até ao agendamento do parto, à semelhança do que esta ULS já proporciona também no Espaço Saúde da Mulher e da Criança, nos cuidados de saúde primários".