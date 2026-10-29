Hospital de Cascais recebe prata em prémio internacional e integra grupo de oito finalistas

O Hospital de Cascais recebeu o prémio Silver do Dr Kwang Tae Kim Grand Hospital Award 2026, atribuído pela Federação Internacional dos Hospitais (IHF), numa cerimónia realizada em Seul, na Coreia do Sul. A instituição portuguesa ficou em segundo lugar entre os oito hospitais finalistas desta categoria, que avalia o desempenho global das organizações hospitalares em cinco dimensões. O resultado não constitui uma classificação geral dos hospitais de todo o mundo.

"É naturalmente um enorme orgulho, mas também uma responsabilidade acrescida", afirma José Bento e Silva, presidente do conselho de administração do Hospital de Cascais. Para o responsável, o prémio "demonstra que um hospital do SNS pode estar entre as melhores referências internacionais" e que "Portugal tem boas práticas e profissionais de excelência que devem ser reconhecidos e partilhados".

A avaliação do Grand Hospital Award considera a qualidade e segurança dos cuidados, a experiência do doente, a eficiência, o bem-estar dos profissionais e a equidade no acesso. Segundo Bento e Silva, o júri analisou indicadores clínicos e operacionais, dados sobre a satisfação de utentes e profissionais e critérios de sustentabilidade. A avaliação, acrescenta, não se limitou a um momento: procurou verificar "a consistência destes resultados" ao longo do tempo.

A IHF anunciou mais de 750 candidaturas, provenientes de 38 países e territórios, no conjunto das oito categorias dos prémios de 2026. O Hospital de Cascais integrou o grupo de oito nomeados para o Grand Hospital Award. "O segundo lugar nesta competição internacional é um reconhecimento que verdadeiramente nos orgulha, posicionando-nos como referência mundial segundo estes critérios", diz o presidente do conselho de administração. A distinção, ressalva, não resultou da avaliação de um projeto isolado. A candidatura reuniu resultados e iniciativas em áreas como a qualidade clínica, a segurança, a experiência do doente, a eficiência, o acesso, o bem-estar das equipas, a inovação e a sustentabilidade.

Entre os exemplos apresentados ao júri estiveram medidas de prevenção de infeções e quedas, segurança da medicação, reorganização de percursos clínicos, hospitalização domiciliária e iniciativas de humanização e apoio aos profissionais. "Não apresentámos apenas intenções: demonstrámos como estes projetos se traduzem em melhores cuidados", afirma Bento e Silva.

O responsável destaca os resultados clínicos e os percursos internos dos doentes, mas considera que a força da distinção está na avaliação conjunta das várias dimensões. "A excelência clínica só é sustentável se for acompanhada por uma experiência positiva do paciente, pelo bem-estar dos profissionais, pela utilização responsável dos recursos e pela equidade no acesso", diz.

A distinção não corresponde, porém, a uma auditoria com um relatório único de recomendações. Bento e Silva explica que o prémio não emite "um relatório clássico de uma auditoria" e que as oportunidades de melhoria resultam também de avaliações regulares, incluindo as da Joint Commission International, das certificações ISO e de vistorias técnicas.