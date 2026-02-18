Todos os anos, quatro hospitais do Norte referenciam entre 500 a 600 doentes só para dos centros de referência.
Hospitais do Norte alertam ministra para listas de espera em cirurgia cardíaca: “Há doentes em risco”

Santo António, Vila Real, Matosinhos e Penafiel enviam carta à ministra. “Há doentes que esperam meses por uma intervenção, outros ficam com mais complicações ou têm consequências fatais”, diz diretor de Cardiologia do Santo António, André Luz. Tal acontece quando "há serviços com condições para tratar estes doentes e não podem”. Colégio da Especialidade da Ordem diz que há uma rede de referenciação e normas clínicas que devem ser respeitadas.
