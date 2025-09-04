Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Homens armados invadem navio mercante ao largo do Algarve

Os dois tripulantes que tinham sido feitos reféns foram libertados pelos operacionais da Marinha Portuguesa.
Ana Meireles
Um navio mercante foi atacado por homens alegadamente armados ao largo de Lagos, no Algarve, na madrugada desta quinta-feira, 4 de setembro, está a noticiar o Correio da Manhã, adiantando que não está afastada a possibilidade de este ataque estar relacionado com o narcotráfico internacional.

O mesmo jornal adiantou que os dois tripulantes que tinham sido feitos reféns foram libertados pelos operacionais da Marinha, que estavam então a realizar buscas no navio pelos dois agressores e, eventualmente, por drogas.

Há diversas embarcações prontas para avançar para o local.

O navio em causa terá bandeira da Libéria e terá saído de Vigo em direção a Málaga, tendo sido atacado em alto mar.

De acordo com o CM, a Marinha Portuguesa já mobilizou vários meios para junto do navio, entre os quais um helicóptero com uma equipa especial para tomar de assalto a embarcação.

O Diário de Notícias contactou a Marinha Portuguesa que, para já, não quis confirmar esta informação ou dar mais detalhes.

