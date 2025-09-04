Homens armados invadem navio mercante ao largo do Algarve

Um navio mercante foi atacado por homens alegadamente armados ao largo de Lagos, no Algarve, na madrugada desta quinta-feira, 4 de setembro, está a noticiar o Correio da Manhã, adiantando que não está afastada a possibilidade de este ataque estar relacionado com o narcotráfico internacional.De acordo com o CM, a Marinha Portuguesa já mobilizou vários meios para junto do navio, entre os quais um helicóptero com uma equipa especial para tomar de assalto a embarcação.O mesmo jornal adiantou que os dois tripulantes que tinham sido feitos reféns foram libertados pelos operacionais da Marinha, que estavam então a realizar buscas no navio pelos dois agressores e, eventualmente, por drogas.Há diversas embarcações prontas para avançar para o local.O navio em causa terá bandeira da Libéria e terá saído de Vigo em direção a Málaga, tendo sido atacado em alto mar. De acordo com o CM, a Marinha Portuguesa já mobilizou vários meios para junto do navio, entre os quais um helicóptero com uma equipa especial para tomar de assalto a embarcação.O Diário de Notícias contactou a Marinha Portuguesa que, para já, não quis confirmar esta informação ou dar mais detalhes.