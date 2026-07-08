Homem que agrediu polícia no aeroporto de Lisboa fica em preventiva

A justiça determinou a prisão preventiva do homem que agrediu violentamente polícias, seguranças e funcionários do Aeroporto de Lisboa. O cidadão irlandês, de 26 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial esta terça-feira, 8 de julho, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa. "Continuamos firmes perante quaisquer comportamentos violentos, promovendo a responsabilização criminal dos seus autores", afirmou a Polícia de Segurança Pública (PSP).As agressões ocorreram na segunda-feira, na sala de recolha de bagagens do aeroporto. Vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram a atuação do suspeito, que deixou um dos agentes gravemente ferido. Segundo a PSP, o passageiro já tinha agredido funcionários noutra zona do aeroporto antes da intervenção policial.Após as agressões, o homem foi imobilizado e detido por agentes da PSP. O caso motivou uma reação do ministro da Administração Interna, Luís Neves. "As agressões contra elementos das forças de segurança, que diariamente garantem a proteção de todos, são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado", afirmou, em comunicado.Luís Neves desejou ainda uma rápida recuperação ao agente ferido. "Estamos a acompanhar a evolução do estado de saúde do agente ferido, desejando-lhe uma rápida recuperação, e manifesto total solidariedade para com os polícias envolvidos", sublinhou.Segunda prisão preventivaEste é o segundo caso em poucos dias que polícias são vítimas. O tribunal decidiu na tarde de terça-feira, 07 de julho, pela mesma medida para um indivíduo que um agente da PSP na Amadora. O homem está indiciado pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário. Segundo a PSP, os factos ocorreram ao final da tarde de segunda-feira, num estabelecimento comercial da Amadora. O suspeito reagiu com violência depois de ser abordado por um agente para ser revistado.O polícia abordou-o após ter sido alertado por um funcionário de que um homem tinha ocultado artigos na roupa interior. O suspeito foi conduzido para um "local reservado, de forma a, perante a suspeita, proceder à revista". Nesse momento, "foi injuriado e ameaçado e, de seguida, o suspeito tentou fugir, acabando por ser imobilizado pelo polícia".Ainda de acordo com a PSP, o suspeito "reagiu com violência para tentar agredir o agente, conseguindo inclusive retirar-lhe o bastão". Apesar da resistência, o polícia conseguiu imobilizá-lo e efetuar a detenção. Os artigos furtados, conforme tinha sido comunicado pelo funcionário, foram apreendidos pelo agente.amanda.lima@dn.pt.Decretada prisão preventiva para homem que agrediu polícia na Amadora.Homem condenado a dois anos e três meses de prisão por agredir agentes da PSP em Pombal