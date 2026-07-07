Decretada prisão preventiva para homem que agrediu polícia na Amadora

Fica em prisão preventiva o homem que agrediu um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) na Amadora. De acordo com um comunicado da força de segurança, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca da Amadora esta terça-feira, 7 de julho.O homem está indiciado pelos crimes de resistência e coação sobre funcionário. Segundo a PSP, os factos ocorreram ao final da tarde de segunda-feira, num estabelecimento comercial da Amadora, onde o suspeito reagiu com violência depois de ser abordado por um agente para ser revistado.O polícia abordou-o após ter sido alertado por um funcionário de que um homem tinha ocultado artigos na roupa interior. O suspeito foi conduzido para um "local reservado, de forma a, perante a suspeita, proceder à revista". Nesse momento, "foi injuriado e ameaçado e, de seguida, o suspeito tentou fugir, acabando por ser imobilizado pelo polícia".Ainda de acordo com a PSP, o suspeito "reagiu com violência para tentar agredir o agente, conseguindo inclusive retirar-lhe o bastão". Apesar da resistência, o polícia conseguiu imobilizá-lo e efetuar a detenção. Os artigos furtados, conforme tinha sido comunicado pelo funcionário, foram apreendidos pelo agente.A PSP refere ainda que o detido já é conhecido pela prática de crimes semelhantes. A agressão ao agente foi condenada pelo ministro da Administração Interna, Luís Neves. "Nenhum profissional das forças de segurança deve ser alvo de violência por cumprir a missão que o Estado lhe confiou: proteger os cidadãos, garantir a ordem pública e fazer cumprir a lei", lê-se no comunicado divulgado nas redes sociais.Luís Neves manifestou "total solidariedade para com o agente agredido" e desejou-lhe "uma rápida recuperação", expressando igualmente reconhecimento pelo profissionalismo demonstrado na resposta ao incidente. O vídeo da agressão foi divulgado pela SIC Notícias (veja aqui).O ministro reiterou que este tipo de conduta "não pode ser tolerado". "Este episódio relembra que a autoridade do Estado e o respeito por quem a exerce são responsabilidades de toda a sociedade. Os homens e mulheres das forças de segurança não podem ser deixados sozinhos quando cumprem a missão de proteger os cidadãos. A agressão a um agente da autoridade é um ataque a quem garante a segurança de todos e não pode ser tolerada num Estado de direito democrático", sublinhou..Ministro defende "esmagadora maioria dos profissionais da PSP" após prisão preventiva de sete agentes