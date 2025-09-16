Homem morto a tiro em Gondomar

Um homem morreu esta terça-feira, 16 de setembro, após ter sido baleado no pescoço, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, revelaram à Lusa fontes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).O alerta, segundo o INEM, foi dado pelas 13:10 tendo, à chegada dos meios ao local, o homem sido encontrado já morto e baleado no pescoço.A fonte da PSP acrescentou que a vítima terá sido alvejada junto à zona de aspiração de um posto de abastecimento de combustível.Segundo avança o JN, a vítima trata-se de um homem conhecido pela alcunha de "Valquírio", que terá estado envolvido em confrontos que terminaram com um homicídio, em maio passado, de um outro homem, Josué "Boxista" Maia, atingido a tiro junto a um bar do Porto..Homem de 21 anos baleado numa perna em Odivelas.Homem de nacionalidade brasileira baleado após desacatos no Porto