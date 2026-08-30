Homem morre esfaqueado na Maia. Suspeito é o enteado e já foi detido

Um homem foi morto por golpes de arma branca na madrugada deste domingo, 30 de agosto, numa casa na Maia. De acordo com informação avançada pela CNN Portugal, o crime terá sido cometido pelo enteado, que se pôs em fuga mas acabou por ser detido pelas autoridades.

O esfaqueamento terá ocorrido na sequência de uma discussão entre o homem, de 50 anos, e o enteado, com 20. A vítima, que já estava cadáver quando as autoridades chegaram ao local, apresentava ferimentos no abdómen, no tórax e um golpe na cabeça, segundo a CNN Portugal.

O suspeito ter-se-á colocado em fuga, mas acabou por ser detido durante a manhã deste domingo, no Porto, tendo sido levado para as instalações da Polícia Judiciária.