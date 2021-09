Homem morre em colisão entre ligeiro e bicicleta na Marginal de Cascais

Um homem de 37 anos morreu na noite de quinta-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e uma bicicleta na avenida Marginal, junto ao Forte de Santo António da Barra, em Cascais, informaram as autoridades.

De acordo com o Adjunto de Comando da Associação Humanitária de Bombeiros dos Estoris - Bombeiros do Estoril, Fábio Alves, o óbito do ciclista foi declarado no local, tendo o condutor da viatura, de 22 anos, recebido apoio psicológico.

À agência Lusa, Fábio Alves, pelas 23:45, explicou que o acidente ocorreu no sentido Lisboa-Cascais, tendo a circulação ficado cortada ao trânsito para remoção do cadáver e limpeza da via.

Contactada pela Lusa, o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa referiu que, além dos Bombeiros do Estoril, estiveram no local elementos da divisão de trânsito da PSP, uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Cascais e uma equipa de psicólogos.

Pelas 23:57, segundo o 'site' na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas no local.

O alerta para o acidente foi dado às 22:04, indica a ANEPC.