Homem mata mulher e filho de 10 anos no Funchal. Está em fuga

Um homem matou, esta segunda-feira de manhã, a mulher e o filho de 10 anos num apartamento no Funchal, avança o Diário de Notícias da Madeira. O suspeito do duplo homicida colocou-se em fuga. Os crimes terão ocorrido num contexto de violência doméstica, tendo sido usada uma arma branca.

De acordo com o Diário de Notícias da Madeira, a mulher foi encontrada com indícios de um corte profundo no pescoço, sendo que a polícia encontrou o cadáver de uma criança, de 10 anos, na mesma habitação, localizada na zona da Ajuda, no Funchal.

A PSP identificou o suspeito, um homem com cerca de 40 anos, e está a efetuar diligências para o localizar e deter.

A Polícia Judiciária está a investigar os crimes.