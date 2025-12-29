Homem e mulher detidos em perseguição policial na A1 depois de roubarem carrinha (com vídeo)

Um homem de 47 anos e uma mulher de 39 foram detidos este domingo, 28 de dezembro, às 11h40, em Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, na sequência de uma perseguição policial, devido ao roubo da carrinha onde seguiam.Os suspeitos foram inicialmente abordados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na Rua Mocidade da Arrábida, no Porto. Aos constatar-se que a viatura tinha sido furtada, o condutor "trancou as portas e colocou-se em fuga", segundo um comunicado enviado às redações.Nas redes sociais, circulam imagens da carrinha a ser perseguida na Autoestrada 1 (A1) por cinco veículos da PSP. .O condutor do veículo furtado "ignorou as ordens que lhe iam sendo repetidamente dadas", chegou a entrar em contra mão e "embateu em viaturas policiais", tentando abalroá-las por diversas vezes.O automobilista e uma mulher acabaram detidos em Vila Nova de Gaia, por furto de veículo e condução perigosa.Os suspeitos vão ser esta segunda-feira presentes às autoridades judiciárias competentes.