Homem detido por abusar sexualmente de menor de 13 anos

Um homem de 44 anos foi detido esta segunda-feira, 16 de março, em flagrante delito, indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores, praticados sobre uma criança de 13 anos.A detenção foi levada a cabo pela Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, após ter sido informada pela escola que a menor frequenta, em Lisboa, da existência de conteúdos pornográficos no telemóvel da criança."A Secção de Investigação de Crimes Sexuais deslocou-se à escola, para realizar as medidas cautelares adequadas e apurou, ainda, que o autor desses conteúdos era um conhecido da família, que mantinha uma relação amorosa com a vítima, há cerca de um ano", indica uma nota enviada às redações.A relação iniciou-se em 2024, "altura em que a vítima sofreu abusos sexuais presenciais, numa ocasião em que a família se encontrou com o suspeito, em contexto de férias, no Algarve".O abuso cessou com a intervenção da PJ, que "prosseguiu nas diligências investigatórias e deteve o agressor em flagrante delito, pela posse de conteúdos digitais de pornografia de menores".O detido será agora presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.