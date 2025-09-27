Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Homem detido pela PJ por abuso sexual de menor

PJ recebeu uma denúncia anónima na sequência da divulgação de investigação criminal que resultou na acusação e suspensão provisória de funções de um professor do 3º ciclo.
Carla Alves Ribeiro
A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta sexta-feira, dia 26 de setembro, um homem de 53 anos, suspeito de abuso sexual de uma menor de 14 anos, em "contexto escolar".

"Aproveitando-se da posição de manifesta confiança e autoridade sobre a menor, o professor praticou atos sexuais de relevo com a aluna, mediante contrapartidas, tendo-a ainda utilizado em gravações pornográficas, que deteve e divulgou", diz a PJ em comunicado.

A detenção surgiu na sequência de uma denúncia anónima depois de a comunicação social ter noticiado o resultado de uma ação da PJ no ano passado.

"No corrente ano a comunicação social noticiou o resultado de uma investigação criminal realizada pela PJ, no ano anterior, que culminara na acusação e suspensão provisória de funções de um professor do 3º ciclo, por crimes sexuais praticados em contexto de sala de aula. No seguimento desta divulgação, através do sítio web a PJ recebeu uma denúncia anónima, que relatava factos idênticos praticados pelo suspeito em 2020, contra uma aluna de 14 anos", revela o comunicado.

A vítima foi identificada e foi e recolhida "prova pessoal e digital, designadamente em sede de buscas e pesquisas informáticas, realizadas com a colaboração da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática", diz a PJ.

O homem ainda vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

crime
Polícia Judiciária
abuso sexual de menores

