Homem detido em Condeixa por violação e roubo de idosa de 81 anos

Um homem de 36 anos foi detido pela presumível autoria dos crimes de violação e roubo de uma mulher de 81 anos, em Condeixa-a-Nova, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.

"O arguido introduziu-se durante a noite na residência da vítima, através de arrombamento, e veio a surpreender a mesma no seu quarto, onde se encontrava a dormir", informa a PJ em comunicado.

Depois, "com recurso à força física", despiu a idosa e consumou a violação, refere, indicando que de seguida, "sob ameaça, constrangeu a vítima a entregar-lhe todo o dinheiro que tinha em casa".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O detido, que tem antecedentes criminais, foi presente a um primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, segundo a nota.

A sua detenção foi realizada pela PJ, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.