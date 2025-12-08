Homem detido após assalto a ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa (com vídeo)

Um homem foi detido este domingo, 7 de dezembro, ao início da noite, após assaltar uma ourivesaria no centro comercial Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa.O assaltante, com o rosto tapado, usou um pé de cabra para partir montras e expositores de joias, conseguindo retirar diversas peças valiosas antes de tentar uma fuga que acabou impedida pelos seguranças do centro comercial, que o imobilizaram até à chegada dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP).Um dos elementos da PSP, que estava nas proximidades, procedeu à detenção e conduziu o suspeito para a esquadra.. Durante a tentativa de fuga, o assaltante deixou cair vários objetos roubados, sendo que alguns dos quais terão sido recolhidos por pessoas que estavam no centro comercial, uma possibilidade que as autoridades estão a investigar.De acordo com o jornal Sol, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP confirmou que o assaltante levava objetos avaliados em cerca de 20 mil euros.Não houve feridos.