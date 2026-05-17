Homem de 75 anos detido na Guarda por violar por três vezes a irmã de 71

Um homem de 75 anos foi detido no sábado por suspeita de ter violado a irmã, de 71 anos, depois de esta ter apresentado queixa à GNR de Zebreira, Idanha-a-Nova, no distrito da Guarda.A informação foi divulgada este domingo, 17 de maio, pela Polícia Judiciária, revelando que a detenção foi feita na cidade da Guarda e deveu-se à alegada autoria de três crimes de violação agravada, "em virtude da relação de parentesco e da especial vulnerabilidade da vítima, sua irmã".Em comunicado, a PJ revelou que a investigação começou a 15 de maio, depois de a vítima ter apresentado queixa, poucas horas depois da última agressão.A PJ disse ainda ter concluído que "da mesma forma, pela força e intimidação, o suspeito consumou outros dois atos de violação" em abril e no início deste mês.Num primeiro momento, a vítima esteve no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, tendo depois sido transferida para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, onde foi assistida e realizou exames.A investigação permitiu reunir elementos “fortemente indicadores dos atos denunciados”, razão pela qual o suspeito foi detido, sendo esta segunda-feira presente a um juiz para interrogatório e aplicação das medidas de coação.