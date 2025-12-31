Homem de 50 anos resgatado no Cabo Espichel, em Sesimbra

Na manhã desta quarta-feira, 31 de dezembro, um homem de 50 anos foi resgatado depois de "alegadamente ter sofrido uma queda numa falésia, enquanto praticava a atividade da pesca lúdica junto do Cabo Espichel", no concelho de Sesimbra, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).O alerta foi dado às 08h19, tendo sido acionados os tripulantes da Estação Salva-vidas de Sesimbra e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, além de elementos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra. A Polícia Marítima de Setúbal tomou conta da ocorrência, indicou a AMN em comunicado enviado às redações.O homem, que "apresentava múltiplas fraturas", foi resgatado para o porto de Sesimbra e "será posteriormente" transportado para uma unidade hospitalar, referiu ainda a AMN. .Mergulhador morre ao largo do Cabo Espichel