Momento do resgate de um homem de 50 anos no Cabo Espichel, Sesimbra
Homem de 50 anos resgatado no Cabo Espichel, em Sesimbra

Terá sofrido uma queda numa falésia, "enquanto praticava a atividade da pesca lúdica", indica a Autoridade Marítima Nacional. Apresentava múltiplas fraturas.
Susete Henriques
Na manhã desta quarta-feira, 31 de dezembro, um homem de 50 anos foi resgatado depois de "alegadamente ter sofrido uma queda numa falésia, enquanto praticava a atividade da pesca lúdica junto do Cabo Espichel", no concelho de Sesimbra, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado às 08h19, tendo sido acionados os tripulantes da Estação Salva-vidas de Sesimbra e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, além de elementos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra. A Polícia Marítima de Setúbal tomou conta da ocorrência, indicou a AMN em comunicado enviado às redações.

O homem, que "apresentava múltiplas fraturas", foi resgatado para o porto de Sesimbra e "será posteriormente" transportado para uma unidade hospitalar, referiu ainda a AMN.

