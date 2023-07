Homem de 37 anos detido em flagrante por violência doméstica

Um homem de 37 anos foi detido em flagrante pela GNR no concelho de Cinfães por "exercer violência e ameaças" sobre a companheira, de 49 anos.

De acordo com um comunicado de imprensa, a Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na passada quarta-feira "um homem de 37 anos, por violência doméstica, no concelho de Cinfães", no norte do distrito de Viseu.

"No âmbito de uma denúncia por violência doméstica, os militares da GNR deslocaram-se de imediato ao local onde verificaram que o suspeito se encontrava a exercer violência física e ameaças sobre a vítima, a sua companheira de 49 anos de idade".

Durante a ação, os militares "fizeram cessar as agressões e o suspeito foi detido em flagrante", neste momento encontra-se detido nas instalações da GNR.

Segundo o Comando Territorial de Viseu da GNR, o detido será presente, esta sexta-feira, a interrogatório no Tribunal Judicial de Viseu.

A GNR reforçou o alerta de que a violência doméstica é um crime público e que denunciar é uma responsabilidade coletiva.