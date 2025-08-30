Homem de 25 anos detido após balear outro Feira de Monte Abraão

Um homem de 25 anos foi detido, na manhã deste sábado, 30 de agosto, após ter baleado outro na Feira de Monte Abraão, no concelho de Sintra.Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (Cometlis) revelou a vítima foi transportada para Hospital Amadora-Sintra e depois transferida para o Hospital de São José. Ainda assim, a vítima "não corre perigo de vida".A situação ocorreu por volta das 8h40, altura em que dois agentes que se encontravam num posto de combustível perto da feira se deslocado ao local depois de ouvirem o som dos disparos de forma "clara e inequívoca"."No imediato, os polícias acorreram para o local na tentativa de perceber o sucedido e verificaram um grande aglomerado de pessoas naquela zona, ao mesmo tempo que algumas delas gritavam para os polícias que haviam sido efetuados tiros naquele local, com uma pessoa a ser atingida e que o suspeito acabara de fugir apeado, dando essas mesmas pessoas descrição precisa das características físicas e das roupas que o suspeito vestia e a direção de fuga", diz o comunicado.Refira-se que o suspeito tentou "dissimular-se entre as dezenas de pessoas que acorrem habitualmente" àquela feira, acabando por ser intercetado pelos agentes, que detetaram que o homem tinha a arma dentro de uma bolsa, para a qual não possui licença de porte de arma."Vários populares, aquando da interceção, afirmaram de forma veemente que havia sido aquele o autor dos disparos", revela o Cometlis.O suspeito já foi presente à Autoridade Judiciária no Tribunal de Sintra, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva, sendo depois conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa.A Polícia Judiciária está a investigar os motivos do crime que, ao que tudo indica, teve a ver com "motivos fúteis".