Guimarães no radar da inovação europeia com entregas elétricas de produtos frescos no Centro histórico

Guimarães foi uma das 14 cidades selecionadas pela EIT Urban Mobility – a aceleradora da UE para a transição rumo à mobilidade urbana sustentável – para integrar a edição de 2026 do programa europeu Raptor (Rapid Applications for Transport). De julho a dezembro deste ano, a cidade conhecida como o "Berço da Nação" vai testar uma solução-piloto de micrologística partilhada e sustentável para descarbonizar o transporte de mercadorias no seu centro histórico, em parceria com a startup tecnológica italiana Carchain.Com cerca de 160 mil habitantes, Guimarães enfrenta as dificuldades típicas de uma cidade com uma herança medieval rica. O seu centro histórico é caracterizado por ruelas estreitas, zonas pedonais e áreas de acesso condicionado, o que torna a logística de distribuição de mercadorias complexa e, muitas vezes, ineficiente.O principal foco de congestionamento e emissões está associado ao Mercado Municipal, localizado no Bairro C, que acolhe cerca de 180 pequenos agricultores e comerciantes. Diariamente, as entregas de produtos frescos para os restaurantes locais são efetuadas de forma descoordenada, com recurso a carros particulares e carrinhas poluentes que não se adequam à fisionomia da zona histórica. Este fluxo desregulado colide com a hora de ponta matinal e com a deslocação dos cidadãos para o trabalho, gerando ruído e emissões que perturbam a qualidade de vida urbana.A solução inovadora: rentabilizar para descarbonizarO município de Guimarães já possui um pequeno veículo utilitário elétrico — um Alkè UTV —, mas carecia de uma ferramenta para o gerir de forma integrada. É aqui que entra o projeto selecionado pelo Raptor. A startup italiana Carchain vai desenvolver e pôr em funcionamento uma plataforma digital inteligente dedicada a coordenar este serviço logístico partilhado, que será operado por um motorista municipal. Através desta plataforma, os fornecedores do Mercado Municipal poderão solicitar entregas consolidadas.O serviço começará por focar-se no abastecimento dos restaurantes locais, expandindo-se posteriormente para a entrega ao domicílio de residentes. Este projeto-piloto visa não só apoiar os produtores locais e os restaurantes com um serviço mais eficiente, mas também dar uso diário ao veículo municipal elétrico, contribuindo diretamente para o compromisso de Guimarães em criar um Bairro C neutro em termos climáticos.Guimarães na vanguarda da mobilidade europeiaA iniciativa da EIT Urban Mobility, um organismo da União Europeia, visa testar em ambiente real soluções práticas para os maiores problemas de mobilidade das cidades. Guimarães junta-se a um grupo restrito de metrópoles europeias que inclui Berlim, Bruxelas, Londres (Lambeth), Helsínquia e Edimburgo, cada uma focada num desafio de sustentabilidade, segurança rodoviária ou logística inteligente.A Diretora de Inovação do EIT Urban Mobility, Adriana Diaz, sublinha que este formato "ajuda as cidades a aceder a soluções altamente inovadoras, ao mesmo tempo que dá às startups a oportunidade de validar e expandir as suas inovações."Se o piloto de Guimarães demonstrar eficácia até ao final do ano, poderá tornar-se um modelo de micrologística replicável noutras cidades históricas europeias que pretendem conciliar a preservação do património com a sustentabilidade ambiental..Guimarães. “Identidade de Portugal e abertura do mundo é perfeitamente conciliável”, diz autarca.Paulo Portas escolhido para comissário-geral das comemorações dos 900 anos da Fundação de Portugal