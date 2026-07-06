Guimarães. “Identidade de Portugal e abertura do mundo é perfeitamente conciliável”, diz autarca
Foto: Estela Silva / Lusa
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Guimarães. “Identidade de Portugal e abertura do mundo é perfeitamente conciliável”, diz autarca

Ao DN, Ricardo Araújo, presidente da câmara, destaca os planos de comemoração dos 900 anos da batalha de São Mamede e da estratégia para colocar o município no panorama nacional e internacional.
Amanda Lima
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