Grupo Bel instala 20 antenas Starlink em Leiria e Pombal para ajudar a restaurar comunicações

Os concelhos de Leiria e Pombal vão contar com a instalação de antenas Starlink em 20 juntas de freguesia para a reposição das redes de comunicação. A iniciativa é do Grupo Bel, do empresário Marco Galinha - acionista principal do Diário de Notícias - que é natural da região Oeste. Fonte do grupo confirmou ao DN a aquisição dos equipamentos para fazer face às interrupções de serviço na região.Segundo a mesma fonte, a encomenda das 20 antenas já foi efetuada, estando prevista a distribuição de 12 unidades para o concelho de Leiria e oito para o concelho de Pombal. Os equipamentos deverão chegar em breve às respetivas autarquias locais para serem instalados.A passagem da tempestade Kristin pelo distrito de Leiria causou danos graves em infraestruturas elétricas e de telecomunicações, deixando várias freguesias sem acesso a rede móvel ou internet. A queda de árvores e os danos em postes de transmissão têm dificultado os trabalhos de reparação das operadoras tradicionais.A solução tecnológica Starlink, que opera através de uma rede de satélites de órbita baixa, permitirá o restabelecimento de ligação de banda larga nestas 20 freguesias. O objetivo é permitir que as juntas de freguesia recuperem a capacidade de comunicação tanto aos serviços de emergência como com a população. Segundo a fonte do grupo Bel, cerca de 90% da população de Leiria e Pombal ficará servida com este sistema.Fornecimento de bens alimentaresParalelamente ao reforço tecnológico, o grupo vai disponibilizar água e alimentos através do Poupança, o cash & carry da organização. Este anúncio foi feito por Marco Galinha, CEO do Grupo Bel, através das redes sociais.Este apoio logístico visa reforçar as reservas de mantimentos nas zonas onde o comércio local e o acesso a bens essenciais foram condicionados pelos efeitos da tempestade e pelas inundações registadas na região.